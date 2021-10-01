مشوار موراي يتوقف في محطة ثمن نهائي سان دييغـو من قبل beIN SPORTS October 1, 2021 15:25 0:52 دقيقة توقّف مشوار البريطاني آندي موراي عند محطّة ثمن نهائي ّبطولة سـان دييغـو للتنّس بعد الخسارة من النّرويجي كاسبر روود بمجموعتين دون مقابل. تقارير إخبارية آندي موراي -آخر الفيديوهات 12:01 دقيقة الحارس أوناي سيمون في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:05 دقيقة باكاياو يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية 2:20 دقيقة الفيفا يعلن إنشاء محكمة رياضية جديدة 0:52 دقيقة مشوار موراي يتوقف في محطة ثمن نهائي سان دييغـو 0:47 دقيقة كوستا مطلوب من الشرطة للتحقيق معه 1:33 دقيقة قمّة مرتقبة بين العربي والسد 3:22 دقيقة الجماهير المغربية تنتظر العودة إلى المدرجات 0:57 دقيقة البرتغال في نهائي كأس العالم 1:18 دقيقة هاري كاين .. "هاتريك" في 20 دقيقة 2:05 دقيقة أتليتيكو باراناينسي في نهائي كوبا سود أميريكانا