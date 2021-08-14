أُنس دخلت المباراة بقوةٍ وتَمكنت من الفوزِ في المجموعة الأولى بستة أشواط لواحد لكِنها تراجعت في الثانية لتَخسِرها 7-6 (7-4) قبل أن تُؤكد جيسيكا تفوُقَها في هذه المباراة بحَسمها للمجموعة الثالثة بستةِ أشواطٍ دون رد لتَبلُغَ الدور نصف النهائي.

وستقابل جيسيكا بيغولا منافستها الإيطاليةَ كاميلا جورجي التي فازت بدورِها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين نظيفتين 6-4 و7-6 (7-2).



وتمكنت المُصنّفة الثالثة عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا من العُبورِ إلى نصف النهائي بعد فوزها على مواطنتـها فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين دون مقابل 6-2 و6-4.

وستلعب سابالينكا في الدور المقبل مع التشيكية كارولينا بليشكوفا التي تَغلبت على الإسبانية سارا سوريبس تورمو بمجموعتين دون رد 6-4 و6-0.



