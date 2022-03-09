وأشار المنظمون في بيان مقتضب إلى إنهم على تواصل مع فريق دجوكوفيتش لتحديد ما إذا كان سيلعب في كاليفورنيا أو حتى سيسمح له بدخول الولايات المتحدة أو لا لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا حيث لم تحسم السلطات الصحية هناك قرارها بعد.

