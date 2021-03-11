وكانت البلجيكية خسرت المجموعة الأولى 5-7 وتأخرت في الثانية 2-5 قبل أن تنتفض وتبلغ نصف نهائي. وضربت موعداً مع الفائزة من المباراة التي تقام لاحقاً اليوم بين البيلاروسية أرينا سابالنكا والإسبانية غاربينيي موغوروزا.

وقالت مرتنس "من المذهل العودة بهذه الطريقة. لم أكن أريد التخلي (عن المباراة)، وتابعت الصراع واعتقدت أنها هذه هي الروح اليوم".

وتأهلت التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة 63 عالمياً، إلى نصف النهائي بفوزها الساحق على الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-صفر و6-2.

وتابعت كريتشيكوفا مغامرتها الناجحة في دبي بعدما أقصت العديد من الأسماء البارزة كاليونانية ماريا ساكاري واللاتفية يلينا أوستابينكو والروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا.

وتلعب لاحقاً السويسرية جيل تيشمان مع الأميركية كوكو غوف.





