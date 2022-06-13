وهذه المرة الأولى منذ عام 2003 التي لا يتواجد فيها أي من دجوكوفيتش، الإسباني رافايل نادل أو السويسري روجيه فيدرر في أول مركزين.

وكان مدفيديف (26 عامًا) اعتلى صدارة التصنيف للمرة الأولى في مسيرته في 28 شباط/فبراير الفائت، إلا أنه صمد لأسبوعين فقط بعد نتائج مخيبة في الدورات التي شارك بها.

لكن خسارة دجوكوفيتش للقبه في رولان غاروس بعد سقوطه في الدور ربع النهائي هذا العام على يد نادال، مهدّت الطريق أمام مدفيديف للعودة الى الصدارة.

ولن يكون مدفيديف قادرًا على المنافسة في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. إلا أن رابطتي المحترفين والمحترفات "دبليو تي أيه" ستعلقان توزيع نقاط التصنيف في البطولة ردًا على قرار المنظّمين غير المرحب به.

أما زفيريف، فارتقى الى أعلى تصنيف في مسيرته الاحترافية بعد أن احتل المركز الثالث لمدة 56 أسبوعًا في المجمل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017. إلا أن الألماني يغيب عن المنافسات حاليًا بعد خضوعه لعملية جراحية في أربطة كاحله الممزقة بعد خروجه المؤلم من نصف نهائي رولان غاروس ضد نادال.

وبعد أن حقق الموسم الماضي ثلاثة ألقاب كبرى باستثناء الولايات المتحدة المفتوحة، حُرم ديوكوفيتش مطلع العام من الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة بسبب عدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا ما أدى الى خسارته الى العديد من النقاط قبل أن يخفق في تحقيق نتائج جيدة في الدورات التي شارك بها قبل أن يتوج بدورة روما للماسترز.

وهذه المرة الأولى منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2018 التي لا يتواجد فيها الصربي في أي من المركزين الأولين.

أما نادال الذي عزّز رقمه القياسي في رولان غاروس محققًا لقبه الرابع عشر وفي البطولات الكبرى بعد أن رفعه الى 22، فبقي رابعًا ولكنه بات على بعد 245 نقطة من غريمه الصربي.

هذا وارتقى النرويجي كاسبر رود الذي بلغ في رولان غاروس أول نهائي كبير في مسيرته، الى المركز الخامس الافضل له على الاطلاق، على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسباس الذي بات سادسًا.

ولدى السيدات، لا زالت البولندية إيغا شفيونتيك تحلّق خارج السرب على بُعد أكثر من أربعة آلاف نقطة أمام أقرب منافساتها بعد أن حققت لقب رولان غاروس، كان السادس لها هذا العام.

كان التغيير الوحيد في قائمة العشرين الاوليات تقدُّم البيلاروسية أرينا سابالينكا مرتبة الى المركز الخامس على حساب اليونانية ماريا ساكاري.

ولا تزال التونسية أنس جابر رابعة بعد أن ارتقت الاسبوع الماضي الى أعلى تصنيف في مسيرتها.