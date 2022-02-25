ودخل مدفيديف مباراته التي حسمها بسهولة تامة أمام الياباني يوشيهيتو نيشيوكوا 6-2 و6-3 في ساعة و10 دقائق الخميس في أكابولكو، وهو ضامن لتصدره تصنيف المحترفين الذي سيصدر الإثنين بعد خروج الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الدور ربع النهائي لدورة دبي.

وتصدر دجوكوفيتش التصنيف العالمي على مدى 361 أسبوعاً في إنجاز قياسي، لكن كان يتعين على الصربي الذي حُرِمَ من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة على خلفية قضية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أن يحقق نتيجة أفضل من مدفيديف في دبي وأن لا يتوج الأخير بلقب أكابولكو من أجل الاحتفاظ بهذا المركز.

وبعدما حسم مسألة الصدارة، سيتفرغ مدفيديف الآن لتحقيق ثأره من نادال الذي واصل انتصاراته المتتالية في بداية الموسم بفوزه على الأميركي تومي بول 6-صفر و7-6 (7-5).

وفي النصف الثاني من قرعة الدورة المكسيكية، لم يجد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثالثاً في البطولة صعوبة تذكر في بلوغ نصف النهائي بفوزه على الأميركي ماركوس جيرون 6-3 و6-4 في ساعة و17 دقيقة، ليلتقي البريطاني كاميرون نوري السادس في المنافسات الذي أنهى مشوار الألماني بيتر غويوفتشيك باكتساحه 6-1 و6-صفر.





