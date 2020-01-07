وحققت روسيا في بيرث فوزها الثالث في المجموعة الرابعة على حساب النروج.

وبعد أن بدأت مشوارها في هذه البطولة المستحدثة التي تشكل تحضيرا لبطولة أستراليا المفتوحة، بالفوز على إيطاليا 3-صفر ثم الولايات المتحدة 2-1، حسمت روسيا بطاقتها بعد أن فاز المصنف خامسا عالميا دانييل مدفيديف على كاسبر رود 6-3 و7-6 (8-6)، واضعا بلاده في المقدمة 2-صفر بعد أن سبقه كارن خاتشانوف للفوز بسهولة على فيكتور دوراسوفيتش 6-2 و6-1، ما جعل المباراة الثالثة في الزوجي هامشية لكن ذلك لم يمنع روسيا من حسمها أيضا بمجموعتين.

وأقر مدفيديف الذي حقق 34 ضربة ناجحة و13 إرسالا ساحقا ضد رود، الفائز على الأميركي جون إيسنر والإيطالي فابيو فونييني في الجولتين الأوليين، بأن "النتيجة قد لا تعكس مجريات المباراة لأنها كانت متقاربة جدا، وكان بإمكان أي منا أن يفوز بها".

وتميز الروسي بصعوده الناجح الى الشبكة، وهو ما أشار اليه بالقول "ضد كاسبر، علمت بأنه عليه حسم بعض النقاط بالصعود الى الشبكة. علمت بأنه يتوجب علي أن أكون عدائيا وأعتقد أن ذلك ساعدني كثيرا".

ويشارك في البطولة 24 منتخبا في ست مجموعات، بحيث يتأهل إلى ربع النهائي المقررة مبارياته في سيدني على غرار نصف النهائي والنهائي، متصدر كل مجموعة وأفضل منتخبين يحلان في المركز الثاني.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة بانتصارين وهزيمة بعد أن حسمت الثلاثاء مواجهتها مع الولايات المتحدة قبل الوصول الى مباراة الزوجي، وذلك بفوز ستيفانو ترافاليا على تايلور فريتز 7-6 (7-3) و7-6 (7-1)، وفابيو فونييني على جون إيسنر 6-4 و7-6 (7-5).



سقوط جديد لزفيريف



وفي بريزبين ضمن منافسات المجموعة السادسة التي حسمت بطاقتها المباشرة لصالح أستراليا المضيفة بعد فوزها بمباراتيها الأوليين قبل أن تضيف الثالث الثلاثاء على حساب اليونان، تواصلت معاناة ألكسندر زفيريف بتلقيه هزيمة ثالثة من أصل ثلاث مباريات له في البطولة، ما ساهم بخسارة ألمانيا أمام كندا 1-2 وتلقيها هزيمتها الثانية مقابل فوز.

وخسر زفيريف مباراة الفردي الثانية لبلاده الثلاثاء أمام دينيس شابوفالوف دون مقاومة تذكر 2-6 و2-6، ليحتكم المنتخبان إلى مباراة زوجي حاسمة انتهت بمجموعتين لصالح كندا التي خسرت مباراة الفردي الأولى بفوز يان-لينارد شتروف على فيليكس أوجيه-آلياسيم 6-1 و6-2.

وأقر المصنف سابعا عالمياً بأنه في وضع صعب قبل بطولة أستراليا التي تنطلق في 20 الشهر الحالي، موضحا "بشكل عام، أنا لا ألعب جيدا، بالتالي هناك الكثير من الأمور التي يتوجب علي تحسينها، لكننا ما زلنا في بداية الموسم".

وخسر زفيريف مباراته الأولى أمام الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات (خسرت ألمانيا صفر-3)، ثم أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 1-6 و4-6 (فازت ألمانيا 2-1).

وقال الألماني "لعبت جيدا في المباراة الأولى على الرغم من أن إرسالي كان سيئا للغاية. لكني لعبت بعدها مباراتين سيئتين جدا، هذا هو الواقع ماذا بإمكاني أن أفعل؟".

وأبقت كندا بفوزها الثاني مقابل هزيمة، على حظوظها بنيل إحدى البطاقتين المخصصتين للوصافة، في حين أنهت أستراليا دور المجموعات بانتصار ثالث بعد أن حسمت مواجهتها مع اليونان بفوزها بمباراتي الفردي عبر جون ميلمان ونيك كيريوس.

وتفوق ميلمان على ميكايل بيرفولاراكيس 4-6 و6-1 و7-6 (7-1)، فيما حسم كيريوس المواجهة المنتظرة مع تسيتسيباس بصعوبة بالغة وبعد مباراة ماراتونية استغرقت ساعتين و34 دقيقة، بنتيدة 7-6 (9-7) و6-7 (3-7) و7-6 (7-5).



بلجيكا تهدي بريطانيا بطاقة التأهل



وفي المجموعة الثالثة المقامة مبارياتها في سيدني، حجزت بريطانيا بطاقتها بهدية من بلجيكا التي تغلبت على بلغاريا 2-1.

وأبقت بريطانيا على حظوظها بحسم بطاقة التأهل المباشر من خلال فوزها بالمباريات الثلاث التي جمعتها بمولدافيا دون أن تخسر أي مجموعة، إن كان في مواجهتي الفردي التي حسمهما كاميرون نوري ودان إيفانز على حساب ألكسندر كوزبينوف 6-1 و6-2 ورادو ألبوت 6-2 و6-2 تواليا، أو بمباراة الزوجي التي فاز بها جايمي موراي وجو ساليسبوري على ألبوت وكوزبينوف 6-2 و6-3.

وكانت بريطانيا بحاجة إلى أن تلحق بلجيكا ببلغاريا هزيمتها الأولى بنتيجة 2-1 من أجل أن تضمن بطاقتها، وقد تحقق لها ذلك بفضل دافيد غوفان الذي أدرك التعادل لبلاده بعد أن تخلفت بخسارة ستيف دارسيس أمام ديميتار كوزمانوف صفر-6 و3-6، وذلك بفوزه على غريغور ديميتروف 4-6 و6-2 و6-2، قبل أن يكون الحسم في مباراة الزوجي التي حسمتها بلجيكا بثلاث مجموعات، لتصبح مرشحة بقوة لنيل إحدى بطاقتي الوصافة إلى الدور ربع النهائي.