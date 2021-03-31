وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها مدفيديف الدور ربع النهائي لدورة ميامي في مسيرته الاحترافية.

ويلتقي مدفيديف في الدور المقبل مع الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت السابع والذي أطاح بالأميركي الآخر جون إيسنر الثامن عشر وبطل نسخة 2018 عندما تغلب عليه 6-3 و4-6 و7-6 (9-7).

وقال الروسي "من المعقد دائمًا اللعب في هذه الحرارة والرطوبة. نحن نتعرق كثيرًا، ونريد تغيير قميصنا كل شوطين، لكن لحسن الحظ تمكنت من استعادة لياقتي بسرعة منذ يوم الأحد".

وكسب مدفيديف المجموعة الأولى بسهولة 6-4، لكنه خسر ارساله في الشوط الثالث من الثانية بسبب خطأين مزدوجين، قبل أن يرد التحية للأميركي مباشرة مدركاً التعادل 2-2.

وأنقذ مدفيديف 3 كرات كانت ستسمح لتيافوي بكسر إرساله في الشوط السابع، بفضل ارسالاته الساحقة التي بلغت 11 في المباراة، قبل ان يحسمها في صالحه 6-3.

وعلق قائلا: "فرانسيس لاعب قوي ذهنياً، لذا كان علي أن أكون في مستواي بنسبة 100%. كان الفوز صعباً في كثير من الأشواط، لكنني كنت ثابتاً، وكنت محظوظًا بعض الشيء".

من جهته، واصل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانياً مسيرته الناجحة في الدورة ببلوغه ربع النهائي اثر تغلبه على الايطالي لورنتسو سونيغو الرابع والعشرين 6-2 و7-6 (7-2).

ويلتقي تسيتسيباس في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش الـ26 والفائز على الكندي ميلوش راونيتش الثاني عشر 4-6 و6-3 و7-6 (7-4).

كما بلغ الدور ذاته الروسي الآخر أندري روبليف الرابع بتغلبه على الكرواتي مارين سيليتش 6-4 و6-4، ليضرب موعداً مع الأميركي سيباستيان كوردا الذي واصل مغامرته بإقصائه الارجنتيني دييغو شفارتسمان الخامس بالفوز عليه 6-3 و4-6 و7-5.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها نجل النجم التشيكي السابق بيتر كوردا المتوج ببطولة أستراليا المفتوحة عام 1998، ربع نهائي إحدى دورات الماسترز للالف نقطة في مسيرته الاحترافية.

وتأهل أيضاً الإيطالي يانيك سينر الـ21 بفوزه على الفنلندي إميل روسوفيوري 6-3 و6-2، وسيلتقي مع الكازخستاني ألكسندر بوبليك الثاني والثلاثين والذي تغلب على الاميركي تايلور فريتز الثاني والعشرين 6-7 (5-7) و6-3 و6-4.

