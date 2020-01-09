مالك الجزيري يسعى للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 January 9, 2020 18:00 1:23 دقيقة قال التونسي مالك الجزيري إن من أبرز أهدافه في موسم 2020 المشاركة في أولمبياد طوكيو، لكنه أكد في الوقت ذاته أن عليه تحسين تصنيفه العالمي حتى يتمكن من المشاركة في هذا الحدث الهام. مقابلات مالك الجزيري -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة تأجيل بقية مباريات ربع النهائي في "اكسون موبيل" 0:33 دقيقة راين بابل على أعتاب أياكس ! 0:31 دقيقة إصابة هاري ماغواير تزيد من متاعب مانشستر يونايتد 0:42 دقيقة تعادل إيران وأوزبكستان وفوز كوريا الجنوبية 2:13 دقيقة السعودية تقتنص الفوز من اليابان وتتصدر 0:25 دقيقة هاري كاين يغيب لمدة طويلة عن الملاعب 3:30 دقيقة كيسمانوفيتش في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS 2:02 دقيقة بايرن ميونيخ يختتم معسكره الشتوي في الدوحة 0:28 دقيقة مشاركة هيغواين أمام روما محل شك 1:50 دقيقة جين كارلو يتحدّث عن تجهيز الأرضية بعد الأمطار