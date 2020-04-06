مالك الجزيري ملتزم بالعزل الصحي المنزلي من قبل beIN SPORTS April 6, 2020 11:35 1:38 دقيقة قال النجم التونسي مالك الجزيري إنـه ملتزم بالعزل الصحي في منزله مع أسرتـه،بعدما أمضى أسبوعين في الحجر الصحي بمـفرده داعياً الجميع للتـبـاعـد الإجتماعي والبـقاء في المنزل. مقابلات -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة مالك الجزيري ملتزم بالعزل الصحي المنزلي 1:56 دقيقة انتقادات لاذعة تطال نادي ليفربول 0:58 دقيقة أميـن حارث في تصريح حصري لـ"beIN SPORTS" 0:57 دقيقة ماركيزيو يتحدث عن حصار كورونا ويرتّب الأولويات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:43 دقيقة إيطاليا: مراكز تدريب المنتخبات ستأوي مصابي كورونا 10:50 دقيقة موجز الأخبار 1:00 دقيقة الرابطة الإنكليزية تحذر من انعكاسات تقليص الرواتب 3:15 دقيقة رئيس ليون يستبعد إستكمال الدوري الفرنسي 0:55 دقيقة قادة أندية الدوري الإنكليزي يعارضون خفض الرواتب