ماريا تيغ تحرز باكورة ألقابها من قبل beIN SPORTS September 13, 2020 22:30 0:37 دقيقة توجت الرومانية باتريسيا ماريا تيغ بأول ألقابها في رابطة محترفات التنس بعد أن فازت في نهائي بطولة إسطنبول، على الكندية أوجيني بوشار بمجموعتين لواحدة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة ماريا تيغ تحرز باكورة ألقابها 0:54 دقيقة مباراة سان جيرمان 0 ومرسيليا 1 - التغطية الخاصة 0:56 دقيقة هويسكا يجبر فياريال على اقتسام النقاط 3:49 دقيقة موناكو يواصل تحقيق نتائجه الإيجابية 3:39 دقيقة إيفرتون يظفر بالنقاط من أرض توتنهام 0:33 دقيقة طواف فرنسا: السلوفيني بوغاتشار بطل المرحلة 15 3:56 دقيقة ليستر يقسو على وست بروميتش وفاردي يسجل ثنائية 0:46 دقيقة دوفيتسيوزو يخطف الصدارة وموربيديلي يفوز بالمرحلة 0:41 دقيقة عبد الغني شهد يخشى معاناة فريقه من الإرهاق 0:41 دقيقة كليبرز يسعى لحسم تأهله إلى نهائي المنطقة الغربية