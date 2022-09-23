لحظات مؤثرة ومليئة بالمشاعر لفيدرر من قبل beIN SPORTS September 24, 2022 01:46 4:43 دقيقة شاهد اللحظات المؤثرة والاستثنائية للسويسري روجر فيدرر بعد نهاية مباراة الزوجي رفقة نادال في كأس لايفر. تقارير إخبارية روجر فيدرر -آخر الفيديوهات 9:14 دقيقة عرض موسيقي وحفل رائع تكريماً لمسيرة فيدرر 2:49 دقيقة إشادة واسعة بالنجم روجر فيدرر 8:29 دقيقة بالدموع.. تصريح مؤثر لروجر فيدرر 4:43 دقيقة لحظات مؤثرة ومليئة بالمشاعر لفيدرر 10:34 دقيقة فيدرر يختتم مسيرته بخسارة في مباراة الزوجي 0:57 دقيقة الخليفي يؤكد استمرار عمل رابطة الأندية الأوروبية 3:42 دقيقة البرازيل تتجاوز غانا ودياً بثلاثية نظيفة 0:30 دقيقة كأس لايفر: تسيتسيباس يعزز تقدم فريق أوروبا 0:33 دقيقة كأس لايفر: رود يمنح النقطة الأولى لأوروبا 0:49 دقيقة اختتام الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية