وهو اللقب الثاني لكينن المصنفة خامسة عالمياً في 2020 بعد تتويجها مطلع الشهر الفائت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، محققة باكورة ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

وبعد اللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية، سترتقي كينن الى المركز الرابع في تصنيف المحترفات الذي سيصدر الاثنين على حساب الكندية بيانكا أندرييسكو.

بدأت كينن المباراة بقوة كاسرة ارسال منافستها في الشوط الأول ومن ثم في السابع قبل أن تحسم المجموعة الأولى على ارسالها 6-2.

الا أن سيناريو المجموعة الثانية كان مختلفاً حيث تبادلت اللاعبتان كسر الارسال في الشوطين الأولين وتحافظ بعدها كل منهما على ارسالها، قبل أن تحسم الالمانية ابنة الـ26 عاماً المجموعة لصالحها على ارسال الأميركية.

وفي المجموعة الأخيرة، بدت كينن متجهة إلى فوز سهل بعدما تقدمت 4-1 قبل أن تنجح فريدزام في تقليص الفارق إلى 4-3، الا أن الأميركية استوعبت انتفاضة منافستها وحسمتها لصالحها 6-4.