

من جهة أخرى حافظت اليابانية ناومي أوساكا على الصدارة رغم انسحابها من الدور ربع النهائي للدورة الأميركية بداعي إصابة في الركبة.

وحققت كيز (24 عاماً) لقبها الخامس في مسيرتها الاحترافية على حساب الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا لتتقدم ثمانية مراكز إلى المرتبة العاشرة للمرة الأولى منذ 25 حزيران/يونيو 2018.

وتجد أوساكا التي استعادت صدارة التصنيف في 12 آب/أغسطس الجاري بعد أن خسرتها لما يقارب الشهر ونصف الشهر لصالح الاسترالية آشلي بارتي، نفسها في موقع جيد قبل أسبوع على انطلاق حملة الدفاع عن لقبها في بطولة أميركا الكبرى "فلاشينغ ميدوز"، رابع البطولات الأربع الكبرى.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6606 نقطة

2- الأسترالية آشلي بارتي 6501

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6315

4- الرومانية سيمونا هاليب 4743

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4492

6- التشيكية بترا كفيتوفا 4485

7- الهولندية كيكي برتنز 4325

8- الأميركية سيرينا ويليامس 3935

9- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3320

10- الأميركية ماديسون كيز 3267



