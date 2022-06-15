وأنهى اليوناني المجموعة الأولى بواقع 7-5، لكن كيريوس عادل النتيجة في المجموعة الثانية بواقع 6-2، قبل أن يواصل تألقه في المجموعة الأخيرة ليحسمها بواقع 6-4 ويضرب موعداً مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا.

