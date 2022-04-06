اللاعب الأمريكي كان الحاسم في المجموعة الأولى بواقع ستة أشواط لأربعة إلا أن كيريوس تمكن من قلب الطاولة على صاحب الأرض حيث حسم المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة ثم أنهى المجموعة الثالثة بستة لأربعة ليحقق أول فوز له على الملاعب الترابية منذ ألفين وتسعة عشر.
كيريوس يبلغ الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للملاعب الترابية
اللاعب الأمريكي كان الحاسم في المجموعة الأولى بواقع ستة أشواط لأربعة إلا أن كيريوس تمكن من قلب الطاولة على صاحب الأرض حيث حسم المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة ثم أنهى المجموعة الثالثة بستة لأربعة ليحقق أول فوز له على الملاعب الترابية منذ ألفين وتسعة عشر.
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