وفازت الأمريكية بالمجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، لكنها واجهت عودة قوية لمنافستها الروسية في المجموعة الثانية التي امتدت إلى شوط كسر التعادل وانتزعتها كاساتكينا بسبعة أشواط لستة، لتنتفض بعدها كولينز وتكتسح كاساتكينا في المجموعة الثالثة بستة أشواط لواحد محققة انتصارها العاشر تواليا، لتتوج بلقبها الثاني تواليا بعد فوزها بلقب بطولة باليرمو قبل أسبوعين.

