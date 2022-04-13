وكان النروجي كاسبر رود أكثر توفيقاً من الإسباني وبلغ الدور الثالث بفوزه على الدنماركي الصاعد من التصفيات هولغر رونه 7-6 (7-5) و7-5، ليواجه البلغاري غريغور ديميتروف.

واصل البولندي هوبرت هوركاش، المصنف 14 عالمياً، مشواره في مونتي كارلو وبلغ الدور الثالث لأول مرة في ثالث مشاركة له بفوزه على الإسباني بدرو مارتينيس 6-3 و4-6 و6-4.

وانضم الإيطالي لورنتسو سونيغو، المصنف 26 عالمياً، إلى لائحة المصنفين الذين ودّعوا الدورة باكراً بانتهاء مشواره بعد الخسارة 4-6 و4-6 أمام الصربي لاسلو دييري الذي ضرب موعداً مع اليوناني ستيفانوس تسيتيسباس.

وتأهل أيضاً البلجيكي دافيد غوفان الى الدور الثالث بفوزه على البريطاني دانيال إيفانز 7-6 (7-3) و6-2.