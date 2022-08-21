الفرنسية التي أزاحت من طريقها اثنتان من المصنفات العشر الأوليات على العالم هذا الأسبوع، دخلت اللقاء بقوة لتظفر بالمجموعة الأولى بستة اشواط لاثنين.

وعلى الرغم من معادلة سابالينكا المصنفة السابعة على العالم النتيجة في المجموعة الثانية بستة لأربعة، إلا أن غارسيا عادت بقوة في المجموعة الثالثة لتنهيها على وقع ستة لواحد، لتحقق الفوز وتصبح أول لاعبة مشاركة عبر الأدوار التأهيلية تبلغ نهائي إحدى بطولات الألف نقطة.

وستواجه غارسيا في المباراة النهائية التشيكيّة بيتـرا كفيتوفا المباراة النهائيَّة بفوزها على الأمريكية مديسون كيز بمجموعتين لواحدة.

رغم تقدّم اللاعبة الأميركيّة في المجموعة الأولى بسبعة أشواط لستّة، فإنّ كفيتوفا نجحت في نيل المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحتها بستّة أشواط لأربعة وستّة أشواط لثلاثة لتعبُر النّجمة ُ التشيكيّة إلى النهائيّ.