كأس لايفر: رود يمنح النقطة الأولى لأوروبا من قبل beIN SPORTS + AFP September 23, 2022 21:43 0:33 دقيقة منح النروجي كاسبر رود التقدم لأوروبا على منتخب باقي العالم في مسابقة كأس لايفر في كرة المضرب، بتغلبه على الأميركي جاك سوك 6-4 و5-7 و10-7 الجمعة حيث من المقرر أن يضع السويسري روجيه فيدرر حدا لمسيرته الاحترافية. تقارير إخبارية كأس لايفر كاسبر رود -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة كأس لايفر: تسيتسيباس يعزز تقدم فريق أوروبا 0:33 دقيقة كأس لايفر: رود يمنح النقطة الأولى لأوروبا 0:49 دقيقة اختتام الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية 0:49 دقيقة عبد الكريم حسن يتحدّث عن مواجهة كندا الودية 3:05 دقيقة المنتخب الكندي يفوز ودياً على نظيره المنتخب القطري 1:01 دقيقة اليابان تتفوق على الولايات المتحدة 4:17 دقيقة ملفات مهمة على طاولة رابطة الأندية الأوروبية 5:54 دقيقة الأنظار تتجه لمباراة فيدرير الأخيرة 0:43 دقيقة محاكاة لاختبار مدى جاهزية حافلات نقل الجماهير 0:56 دقيقة "فيفا" يطلق تطبيقًا جديدًا بشأن بيانات اللاعبين