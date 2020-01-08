جاء ذلك بعد تحقيقها الفوز الثالث توالياً في المجموعة الثانية بقيادة نجمها رافاييل نادال.

بعد أن استهلت منافسات المجموعة المقامة مبارياتها في بيرث بالفوز على جورجيا 3-صفر بفضل نادال وروبرتو باوتسيتا آغوت اللذين حسما مباراتي الفردي ما جعل نتيجة الزوجي هامشية، كرّرت إسبانيا السيناريو في الجولة الثانية أمام الأوروغواي ثم أنهت الأربعاء دور المجموعات بفوز ثالث توالياً على اليابان بالنتيجة ذاتها، وضمنت بالتالي بطاقتها إلى ربع النهائي لملاقاة أفضل منتخب يحل ثانياً من أصل إثنين من المجموعات الست.

واستهلت إسبانيا الجولة الثالثة الأخيرة بفوز سهل لباوتيستا آغوت على غو سويدا 6-1 و6-2، قبل أن تحسم تأهلها بفوز نادال على يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 (7-4) و6-4 في مباراة عانى خلالها المصنف أول عالمياً وارتكب فيها الكثير من الأخطاء إلا أنه نجح في نهاية المطاف بتجنب خسارة مجموعة للمرة الأولى في هذه البطولة المستحدثة التي تشكل استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة.

وتأثّر نادال بالأجواء المناخية الحارة في بيرث بحسب ما أفاد بعد اللقاء، قائلاً "إنها المرة الأولى التي ألعب في ظروف مناخية بهذه الصعوبة. الشعور على الملعب كان مختلفاً تماماً، وكنت في مواجهة لاعب بدأ الموسم بأداء ناري".

وواجه الإسباني البالغ 33 عاماً صعوبة في تخطي دفاعات منافسه الياباني البالغ من العمر 24 عاماً، وخسر إرساله مرتين في المجموعة الأولى إلا أنه حافظ على رباطة جأشه ورد بالمثل ليتمكّن بخبرته من حسمها في الشوط الحاسم، ثم كاد أن يخسر إرساله في الشوط السادس من المجموعة الثانية إلا أنه أنقذ ثلاث فرص لمنافسه وفرض بعدها أفضليته، منهياً اللقاء في ساعتين و7 دقائق.

وخاض نادال للمرة الأولى في هذه البطولة مباراة الزوجي بجانب بابلو كارينيو بوستا، حيث يأمل نجح في قيادة بلاده لفوزها التاسع، حيث تفوق الثنائي الإسباني على الثنائي الياباني بن ماكلاشلان وغو سويدا بمجموعتين لواحدة 7-6 (7-5) و4-6 و10-6.

علامة كاملة أيضاً لصربيا دجوكوفيتش

وعلى غرار نادال وإسبانيا، قاد نوفاك ديوكوفيتش صربيا إلى إنهاء منافسات المجموعة الأولى في بريزبين بالعلامة الكاملة من خلال الفوز على تشيلي 2-1.

وحسمت صربيا بطاقتها إلى ربع النهائي المقررة مبارياته في سيدني على غرار نصف النهائي والنهائي، في الجولة الثانية بتغلبها على فرنسا 2-1، بعد أن افتتحت مشوارها بفوز على جنوب إفريقيا 3-صفر.

وبدأت صربيا مواجهتها مع تشيلي بفوزه دوسان لايوفيتش على نيكولاس ياري 6-2 و7-6 (7-3)، قبل أن يتغلب دجوكوفيتش على كريستيان غارين بسهولة 6-3 و6-3، خلافاً لمباراته السابقة ضد الجنوب إفريقي كيفن أندرسون حيث عانى للفوز بشوطين فاصلين 7-6 (7-5) و7-6 (8-6).

وأقر دجوكوفيتش أن مواجهته مع كيفن أندرسون "كانت أصعب مباراة خضتها هنا في بريزبين"، معرباً عن سعادته "بالتحديات التي واجهتها هنا في الأيام الستة أو السبعة الأخيرة. أمل أن يساعدني ذلك في الوصول إلى أفضل استعداد ممكن لسيدني (حيث تقام الأدوار الإقصائية) وملبورن (حيث تقام بطولة أستراليا المفتوحة اعتباراً من 20 الحالي)".

وستتواجه صربيا في ربع النهائي الجمعة مع ثاني أفضل وصيف في المجموعات الست، حيث تعول على تشجيع الجالية الصربية في سيدني بحسب ما أشار دجوكوفيتش، بالقول "هناك جالية صربية كبيرة في سيدني، أمل أن تكون المؤازرة كبيرة بقدر ما كانت عليه هنا (بريزبين)".

وتابع "إنها مسابقة منتخبات، هكذا أتعامل معها وهذا الشعور الذي يراودنا جميعاً، وبالتالي أن نخوض هذه المغامرة معاً في أماكن مختلفة من أستراليا، نشعر كأننا نخوض كأس العالم إلى حد ما".

وعلى غرار ما فعلته ضد فرنسا في الجولة الأولى حين فازت بمباراة الزوجي بعد خسارتها مباراتي الفردي، حقّقت تشيلي فوزها الثاني الأربعاء من خلال تفوّق ياري وأليخاندرو تابيلو على نيكولا شاشيتش وفيكتور ترويسكي 6-3 و7-6 (7-2) في مباراة الزوجي.

وفي سيدني، خطفت الأرجنتين البطاقة المباشرة الأخيرة بتأهلها عن المجموعة الخامسة بفوزين وهزيمة، وذلك بعد أن حسمت مباراتي الفردي مع كرواتيا بفوز غيدو بيا على مارين سيليتش 7-6 (7-1) و6-3، ودييغو شفارتسمان على بورنا شوريتش بسهولة 6-2 و6-2.

وقد شهدت الجولة الأخيرة من هذه المجموعة سقوط ثاني للنمساوي دومينيك ثييم في ثلاث مباريات بخسارته أمام هوبرت هوركاش بثلاث مجموعات بعد أن خسر أمام الكرواتي بورنا شوريتش في الجولة الأولى، ما ساهم بخسارة بلاده الأربعاء أمام بولندا 1-2 وإنهائها البطولة بهزيمتين وفوز.