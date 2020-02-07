وكانت نافارو الأفضل منذ البداية وحسمت المجموعة الأولى بستّة أشواط لثلاثة قبل أن تُواصل تفوُّقها خلال مُجريات المجموعة الثانية لتُنهيها بستّة أشواط لأربعة مُعزّزة تقدُّم بلادها بعدما تغلّبت ساره سوريـبس تورمو على ناوومي أوساكا بمجموعتين متتاليتين بواقع ستّة أشواط دون رد وستّة أشواط لثلاثة في مباراة الفردي الأولى.

كما تقدمت سويسرا على كنـدا بانتصارين دون رد بفوز بيليندا بينشيش على غابرييلا دابروفسكي بمجموعتين متتاليتين في مبارة الفردي الثانية.

وفرضت بينشيتش أفضليتـها على مُجريات المجموعة الأولى لتُنهيها بستّة أشواط لواحد قبل أن تُواصل سيطرتها خلال المجموعة الثانية لتحسمها بستّة أشواط لإثنين.

وكانت جيل بيلين تايكمان قد منحت التقدّم لسويسرا بفوزها على ليلى آني فيرنانديز بمجموعتين متتاليتين بواقع سبعة أشواط لستّة وستّة لأربعة في مباراة الفردي الأولى.