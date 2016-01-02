همام كدر

تصوير: سامر الرجال

وتشهد البطولة مشاركة المصنف رقم واحد على العالم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في ثاني حضور له بالدوحة، والنجم الإسباني رفاييل نادال المصنف رقم 5 على العالم، والتشيكي توماس بيرديتش المصنف السادس عالمياً، وحامل اللقب الإسباني دافيد فيرر المصنف السابع.

وقال أمين السر العام المساعد للاتحاد القطري للتنس ومساعد المنسق العام للبطولة طارق درويش زينل في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت؛ إن النسخة الحالية من البطولة تشهد منافسة كبيرة، بالأخص كونها تضم 4 من اللاعبين الـ10 الأوائل في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ولأنها أولى بطولات رابطة اللاعبين المحترفين في عام 2016.

وشكر زينل جميع المساهمين في إنجاح الحدث مشيراً إلى أهمية الشراكة مع إكسون موبيل.

بدوره أكمل صالح المانع ممثل شركة إكسون موبيل، من حيث انتهى زينل، فأكد أن الشركة ترعى البطولة للعام 22 على التوالي، وهي (أي الشركة) تأمل أن تكون نسخة العام الحالي الأنجح والأفضل.

وأشار المانع إلى أن الشركة تفخر بهذه الرعاية "لما تحمله من مكانة مميزة على لائحة بطولات كرة المضرب".

وتطرّق نائب رئيس شركة إكسون موبيل إلى الاهتمام الذي توليه شركته لدعم الفعاليات المصاحبة للبطولة والمسؤولية المجتمعية فيما يتعلق بتحبيب لعبة كرة المضرب لدى الأجيال الشابة في قطر.

سحب القرعة

وشهد المؤتمر الصحفي سحب قرعة البطولة، إذ سيواجه دجوكوفيتش في الدور الرئيسي لاعباَ صاعداً من التصفيات، أما الماتادور نادال فسيلعب ضد مواطنه بابلو كارينو بوستا، بدوره سيلعب التونسي مالك الجزيري مع الإسباني الآخر فرناندو فيرداسكو وفيما يلي قرعة البطولة:

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 25 لاعباً يضاف عليهم 3 ببطاقات متوحشة و4 صاعدين من التصفيات ليصبح العدد 32 لاعباً.