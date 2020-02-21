تغطية: فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وستواجه الأسترالية أشلي بارتي، المصنفة أولى على العالم، في الدور 32، الفائزة من مواجهة الكزاخية ياروسلافا شفيدوفا واللاعبة الصاعدة من التصفيات.

وتلاقي الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثانية عالمياً والمتوجة بالبطولة في عام 2014، في ذات الدور الفائزة من مواجهة الإستونية أنيت كونتافيت، 24 عالمياً، وأناستازيا سيفاستوفا، 41 عالمياً في الدور الرئيسي.

وستكون السويسرية بيلندا بنسيتش، الرابعة عالمياً، في مواجهة مرتقبة مع الفائزة من لقاء الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، 38 عالمياً، مع الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، 39 عالمياً.

وقد تواجه التشيكية كارولينا بلسكوفا، الثالثة عالمياً والمتوجة باللقب في عام 2017، في الدور 32 اللاعبة الفرنسية كارولين غارسيا، 47 عالمياً، ان تجاوزت الأخيرة عتبة الدور الرئيسي.

وتلعب الأوكرانية يلينا سفيتولينا، السادسة عالمياً، في ذات الدور مع الفائزة من مواجهة الأميركية أماندا أنيسيموفا، 29 عالمياً، مع الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، 25 عالمياً.

وقد يشهد الدور 32 مواجهة بين بطلتين سابقتين، التشكية بيترا كفيتوفا، المصنفة 11 عالمياً والمتوجة باللقب في عام 2018، والإسبانية كارلا سواريز نافارو، 59 عالمياً وصاحبة لقب عام 2016، التي تواجه في الدور الرئيسي الصينية شواي تشانغ، المصنفة 30 عالمياً.

وتستهل البلجيكية اليزيه ميرتنز، المصنفة 22 عالمياً، حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الصينية كيانغ وانغ، 28 عالمياً، في الدور الرئيسي.

وتوجت اللاعبة البلجيكية في العام الماضي بلقب بطولة قطر توتال عقب فوزها في النهائي على الرومانية هاليب بمجموعتين مقابل واحدة 3-6 و6-4 و6-3.

ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب بطاقات الدعوة في الدور الرئيسي لكل من التونسية أنس جابر، المصنفة 45 عالمياً والتي بلغت ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى دورات الغراند سلام، مطلع هذا العام والرومانية سورانا كريستيا، الـ70 على العالم، والتركية تشالا بويوكاكاتشاي والروسية فيرا زفوناريفا.

وتنتظر جابر تأهل لاعبة من التصفيات لخوض غمار الدور الرئيسي على أن تكون في مواجهة محتملة في الدور 32 مع الفائزة من مواجهة الأمريكية جنيفر برادي ومواطنتها أليسون ريسك، المصنفة 18 عالمياً.

وسجلت مراسم القرعة حضور شخصيات بارزة وتواجد اعلامي كبير رافقه وجود التونسية أنس جابر والرومانية كريستيا والتشيكية كارولينا موتشوفا، المصنفة 27 عالمياً، ومواطنتها ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة 17 عالمياً.