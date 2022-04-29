فينولاس يبلغ نصف نهائي بطولة إشتوريل من قبل beIN SPORTS April 29, 2022 22:29 0:27 دقيقة بلغ الأسباني ألبرت راموس فينولاس نصف نهائي بطولة إشتوريل المفتوحة للتنس بفوزه على مواطنه فرناندو فيرداسكو بمجموعتين دون رد. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة إشبيلية ينفرد بالوصافة مؤقتاً 5:34 دقيقة التعادل يحسم مباراة ستراسبورغ وباريس سان جيرمان 0:27 دقيقة فينولاس يبلغ نصف نهائي بطولة إشتوريل 0:44 دقيقة كيسمانوفيتش يُخرج باسيلاشفيلي من بطولة ميونيخ 0:47 دقيقة الحكم بالسجن على لاعب التنس الألماني السابق بيكر 1:00 دقيقة مورياسو يؤكد أهمية مباراة اليابان والبرازيل الودية 1:02 دقيقة رودجزر يتحسر ومورينيو يشيد بأداء روما 0:37 دقيقة رالف رانغنيك مدربًا جديدًا للمنتخب النمساوي 0:39 دقيقة باريس سان جيرمان يحلّ ضيفاً ثقيلاً على ستراسبورغ 0:48 دقيقة نادال يفتتح مشروعًا جديدًا قبل خوض بطولة مدريد