فيدرر يلتقي بالأطفال جامعي الكرات من قبل beIN SPORTS September 25, 2022 21:21 1:01 دقيقة فاجأ نجم التنس السويسري المعتزل روجر فيدرر الأطفال جامِعي الكرات خلالَ تواجدهِ في كأس في لندن والتقط معهُم الصّور التذكارية. تقارير إخبارية روجر فيدرر -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة تولوز يوقف سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان 0:48 دقيقة ريال يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة السلة 1:01 دقيقة فيدرر يلتقي بالأطفال جامعي الكرات 1:49 دقيقة البلجيكي إيفينيبويل يواصل موسمه المتميز 3:46 دقيقة شاهد مراسم تتويج فريق العالم بلقب كأس لايفر 2:39 دقيقة فيدرر: فريق العالم استحق الفوز 10:04 دقيقة فريق العالم يتوج بكأس لايفر 0:33 دقيقة سونيغو بطلاً لدورة ميتز 0:39 دقيقة البنزرتي مدرباً جديداً مولودية الجزائر 0:39 دقيقة بلد الوليد يعلن إصابة المغربي أنـور توهامي