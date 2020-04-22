وكتب فيدرر، أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ عبر حسابه على "تويتر"، "مجرد تساؤل... هل أنا الوحيد الذي يفكر بأن الوقت الحالي هو الملائم لتوحد كرة المضرب لدى الرجال والسيدات؟".

وتابع رداً على أسئلة متابعيه "أنا أتخيل دمجاً بين رابطة المحترفات WTA ورابطة المحترفين ATP"، موضحاً "أنا لا أتحدث عن دمج المنافسات على أرض الملعب، لكن دمج الهيئتين الناظمتين اللتين تشرفان على الدورات الاحترافية للرجال والسيدات".

وتأتي تصريحات فيدرر المصنف رابعاً عالمياً حالياً، في وقت تغيب منافسات كرة المضرب في ظل أزمة وباء "كوفيد-19" الذي جمد مختلف المنافسات الرياضية عالمياً، ودفع إلى تعليق دورات الكرة الصفراء حتى 13 تموز/يوليو المقبل على الأقل.

كما تأتي تصريحاته بعد ساعات من إعلان الرابطتين، مع الاتحاد الدولي للعبة والبطولات الأربع الكبرى، إنشاء صندوق تضامني مشترك من أجل مساعدة اللاعبين الذين يواجهون صعوبات مالية في ظل توقف المنافسات في الفترة الراهنة.

ورأى فيدرر أن دمجاً كهذا "كان يجب أن يحصل منذ فترة طويلة، لكن الآن ربما هو الوقت المناسب. هذه أوقات صعبة في كل الرياضات، ونأمل في أن نكون قادرين على الخروج منها بهيئة واحدة قوية بدلاً من هيئتين ضعيفتين".

وردًا على استفسار من أحد متابعيه، قال فيدرر "أنا موافق معك (بشأن بث المباريات عبر وسائط مختلفة للمحترفين والمحترفات)... من المربك بالنسبة إلى المشجعين وجود نظامَي تصنيف مختلفين، شعارين مختلفين، موقعين الكترونيين مختلفين، فئات مختلفة للدورات...".



