فيدرر لا ينوي إنهاء مسيرته في الوقت الراهن February 6, 2020 12:26 0:30 دقيقة أكد السويسري روجيه فيدرر أنه لا ينوي إنهاء مسيرته في الوقت الراهن مضيفاً في مؤتمر صحفي قبل مواجهة رافاييل نادال في كيب تاون بجنوب إفريقيا أنه سعيد بالمردود الذي قدمه مؤخرا في بطولة استراليا. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة فاسكو دا غاما يتغلب على ضيفه بيتروليرو 0:36 دقيقة لارجو يتعادل مع ضيفه باليستينو 0:30 دقيقة فيدرر لا ينوي إنهاء مسيرته في الوقت الراهن 0:38 دقيقة بريشيا يعين دييغو لوبيز مدربا للفريق 2:11 دقيقة رونالدو يحتفل بعيد ميلاده في قمة عطائه 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:51 دقيقة الانتقالات الشتوية بين نشاط إنتر وثقة يوفنتوس 0:21 دقيقة ميرانديس يُزيح فياريال ويواصل كتابة التاريخ 3:01 دقيقة مرسيليا يخرج من مواجهة سانت إتيان بالعلامة الكاملة 3:43 دقيقة لاتسيو يهدر فرصة الظفر بالوصافة