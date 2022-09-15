نبذة عن السويسري روجر فيدرر :



- الولادة: 8 آب/أغسطس 1981 في مدينة بازل السويسرية

- الاحتراف: 1998

- الوزن: 85 كلغ

- الطول: 1,85 م

- متزوج من ميركا فافرينيتس منذ 2009، ولديهما زوجين من التوائم: مايلا وشارلين (2009)، ليو وليني (2014).

- أحرز 103 ألقاب في مسيرته

- 20 لقبا في الغراند سلام: أستراليا المفتوحة (2004، 2006، 2007، 2010، 2017، 2018)، فرنسا المفتوحة (2009)، ويمبلدون الإنكليزية (2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2009، 2012، 2017)، الولايات المتحدة المفتوحة (2004، 2005، 2006، 2007، 2008).

- لقب كأس ديفيس مع سويسرا (2014)

- ذهبية فئة الزوجي في أولمبياد بكين 2008 مع مواطنه ستانيسلاس فافرينكا

- لقب بطولة "ايه تي بي" الختامية (2003، 2004، 2006، 2007، 2010، 2011)

- مجموع جوائزه المالية: 130,594,339 مليون دولار

- فاز بـ 1251 مباراة في مسيرته وخسر 275. في البطولات الكبرى فاز بـ 369 مباراة وخسر 60.

- تربع على صدارة تصنيف محترفي كرة المضرب لمدة 310 أسابيع