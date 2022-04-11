وتمكن فونينني من الفوز بصعوبة في المجموعة الأولى بسبعة أشواط لخمسة، وعاد رينديرنيك إلى أجواء اللقاء بتفوقه في المجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة، قبل أن يستعيد فونيني أفضليته في المجموعة الثالثة بستة أشواط لثلاثة، ليضرب موعداً في الدور المقبل مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وخسر السويسري ستانيسلاس فافرينكا مباراته الأولى بعد عودته إلى المنافسات إثر غياب 13 شهرًا بسبب الإصابة، بخروجه من الدور الأول لدورة مونتي كارلو للماسترز للألف نقطة أمام الكازخستاني ألكسندر بوبليك في مباراة قوية 3-6، 7-5، 6-2.

ويلتقي بوبليك في الدور الثاني مع الإسباني بابلو كارينو بوستا أو الارجنتيني سيبايستان باييس المتأهل من التصفيات.

وفي أبرز النتائج الأخرى، فاز الأرجنتيني دييغو شفارتسمان على الروسي كارن خاتشانوف الذي يلعب تحت علم محايد لغزو بلاده أوكرانيا 6-7 (5/7)، 6-3، 6-3 على أن يلتقي المجري مارتون فوشوفيتش.

وسيلعب الأميركي سيباستيان كوردا الفائز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 7-5، 6-4 في الدور التالي مع الإسباني الشاب الواعد كارلوس ألكاراس المعفى من الدور الأوّل والمتوج أخيرًا بدورة ميامي للماسترز.