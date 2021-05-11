وتمكن فوكينا من حسم المجموعة الأولى لصالحه بعد أن فاز بها بواقع ستة أشواط مقابل أربعة.

وواجه فوكينا بعض الصعوبات في المجموعة الثانية إلا أنه نجح في حسمها لصالحه بفضل شوط كسر التعادل لينضم إلى ركب المتأهلين إلى الدور الثاني 7-6 (7-2).