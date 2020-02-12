وعقب فوزه ببطولة مونبيلييه الأسبوع الماضي احتاج مونفيس إلى 70 دقيقة فقط للفوز على منافسه البرتغالي بعدما أطلق خمس ضربات إرسال ساحقة واستغل أربع نقاط لكسر الارسال.



وسيلتقي اللاعب الفرنسي البالغ عمره 33 عاما مع مواطنه جيل سيمون الذي فاز على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 7-6 و3-6 و6-3.

وفي مواجهة إسبانية خالصة فاز بابلو كارينيو بوستا على روبرتو باوتيستا أجوت 6-4 و2-6 و7-6 في مواجهة استغرقت نحو ساعتين ونصف.



وانتفض البلجيكي ديفيد غوفين عقب تأخره بمجموعة لينقذ نقطتين لكسر الإرسال في المجموعة الحاسمة ويهزم الهولندي روبن هاسه الذي يلعب على أرضه 3-6 و7-6 و6-4.

