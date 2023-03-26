وكان ألكاراس توّج بطلاً لدورة إنديان ويلز للماسترز الأسبوع الماضي لينتزع المركز الأول في التصنيف العالمي من الصربي نوفاك دجوكوفيتش ويتعيّن عليه التتويج في ميامي أيضاً للحفاظ على المركز الأول.



وتابع ألكاراس عروضه القوية في الآونة الأخيرة، فبعد أن تجاوز منافسه الأرجنتيني فاكوندو باغنيس بالفوز عليه 6-صفر و6-2 في مستهل مشواره في البطولة، حسم المجموعة الأولى ضد لايوفيتش من دون أن يخسر أي شوط.



ثم وجد الإسباني منافسة من الصربي لأن الاخير منعه من حسم النتيجة عندما تقدم ألكاراس 5-4 والإرسال في حوزته، لكنه خسره لتتعادل الأرقام 5-5 قبل أن يجره إلى شوط كسر التعادل حسمه الإسباني بصعوبة 7-5.



وهذا الفوز الرابع للإسباني على لايوفيتش في رابع لقاء بينهما، ثلاثة منها هذا العام.



يلتقي تاليًا مع الأميركي تومي بول الفائز على الإسباني ألخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-3، 7-5.

وتخطى الدنماركي هولغر رونه الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و6-2 ليلاقي الأميركي تايلور فريتز الفائز على الكندي دينيس شابوفالوف 6-4 و6-4.

كما تأهل الروسي أندري روبليف إلى ثمن النهائي بفوزه على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 6-1، 6-2.

وخرج الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب فائزاً للمرة الثالثة في 4 مواجهات جمعته مع النرويجي كاسبر رود الرابع عالمياً بنتيجة 3-6 و6-4 و6-4.

وتابع الإيطالي يانيك سينر تألقه على ملاعب الكرة الصفراء هذا العام بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 6-3 و6-4.

كما تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعاً إلى ثمن النهائي بعد انسحاب السلوفاكي أليكس مولكان بسبب إصابة في فخذه الأيمن،