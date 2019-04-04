لحقت الدنماركية كارولين فوزنياكي بركب المتأهلات إلى ثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، بفوزها على الألمانية لاورا زيغي موند بمجموعتين متتاليتين.

كما تأهلت اللاتفية يلينا أوستابينكو إلى الدور ذاته ، بفوزها على الأمريكية شيلبي روجرز بمجموعتين لواحدة..و بلغت الأمريكية ماديسون كيز ثمن النهائي،بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريابمجموعتين لواحدة.