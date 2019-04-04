لحقت الدنماركية كارولين فوزنياكي بركب المتأهلات إلى ثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، بفوزها على الألمانية لاورا زيغي موند بمجموعتين متتاليتين.
كما تأهلت اللاتفية يلينا أوستابينكو إلى الدور ذاته ، بفوزها على الأمريكية شيلبي روجرز بمجموعتين لواحدة..و بلغت الأمريكية ماديسون كيز ثمن النهائي،بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريابمجموعتين لواحدة.
فوزنياكي تتأهل إلى ثمن النهائي
لحقت الدنماركية كارولين فوزنياكي بركب المتأهلات إلى ثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، بفوزها على الألمانية لاورا زيغي موند بمجموعتين متتاليتين.
تقارير إخبارية