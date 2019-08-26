بدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول حملة الدفاع عن لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بقوة بعد فوزه السهل نسيبا على الإسباني روبرتو كارباليس بايينا، 6-4 و6-1 و6-4 الإثنين في فلاشينغ ميدوز.

وباستثناء معاناة محدودة في المجموعة الأولى قبل أن يحقق الفارق في الشوط العاشر حين كسر إرسال منافسه الإسباني ليحسمها 6-4 بعد 46 دقيقة، لم يجد ديوكوفيتش صعوبة في حجز بطاقته الى الدور الثاني للمرة الرابعة عشرة من أصل 14 مشاركة في هذه البطولة التي أحرز لقبها ثلاث مرات وحل فيها وصيفا في خمس مناسبات.

وأكد الصربي بعد اللقاء "أنا راضٍ جدا عن أدائي وأتطلع بفارغ الصبر للمباراة التالية"، مشيرا الى أن اللاعب يحتاج "الى بعض الوقت ليشعر بالارتياح على أرضية الملعب. مع التقدم في المجموعات، كنت قادرا على الافادة من اللحظات الهامة والتقدم، وهذا هو الأهم".

وفرض الصربي، الفائز بلقبين كبيرين من ثلاثة هذا الموسم، هيمنته على المواجهة الأولى له مع الإسباني ابن الـ26 عاما المصنف 75 عالميا، بعد المجموعة الأولى، فحسم الثانية 6-1 بعدما كسر إرسال منافسه في الشوطين الثاني والسادس.

وكرر صاحب الألقاب الـ16 في الغراند سلام السيناريو في المجموعة الثالثة التي حقق خلالها الفارق في الشوط الخامس حين تقدم 3-2 على إرسال منافسه، ليسير بعدها باللقاء الى بر الأمان، حاسما المجموعة 6-4 والمباراة في ساعة و52 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتش الذي لم يخرج من الدور الأول في تاريخ مشاركاته في البطولات الأربع الكبرى سوى مرتين فقط عامي 2005 و2006 في أستراليا، الأميركي سام كويري أو الأرجنتيني خوان إينياسيو لونديرو.

وكان الياباني كي نيشيكوري المصنف سابعا أول المتأهلين الى الدور الثاني بانسحاب منافسه الأرجنتيني ماركو ترونجيليتي للإصابة.

وفي المباراة التي أقيمت الإثنين في اليوم الأول للبطولة، تقدم نيشيكوري، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز 2014، بنتيجة 6-1 و4-1، قبل انسحاب منافسه المصنف 205 عالميا بسبب مشاكل في الظهر.

ويلاقي نيشيكوري (29 عاما) في الدور الثاني الأميركي برادلي كلان الفائز على البرازيلي تياغو مونتيرو 6-3، 6-2، و6-3،، علما بأنه عادة ما يقدم أداء جيدا في بطولات الغراند سلام، وبلغ ربع النهائي على الأقل في مشاركاته الخمس الأخيرة.

وأقصي نيشيكوري من ربع نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية في تموز/يوليو 2019 على يد المصنف ثالثا عالميا السويسري روجيه فيدرر.

وفي فلاشينغ ميدوز 2018، بلغ نيشيكوري الدور نصف النهائي حيث خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا، والذي توج عامذاك بلقب البطولة على حساب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

وتأهل نجم الأسابيع الأخيرة الروسي دانييل مدفيديف الخامس بفوزه على الهندي براجنيش غونيسفاران 6-4 و6-1 و6-1.

ويخوض الروسي (23 عاما) البطولة على خلفية ثلاث مباريات نهائية متتالية، حيث خسر أمام الأسترالي نيك كيريوس في واشنطن، والإسباني رافايل نادال في دورة كندا للماسترز، قبل أن يتوج بأهم ألقابه بتغلبه على البلجيكي دافيد غوفان في نهائي سينسيناتي للماسترز بعدما أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا من نصف النهائي.

نتائج أخرى مسجلة في الدور الاول