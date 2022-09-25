فريق العالم يتوج بكأس لايفر من قبل beIN SPORTS September 25, 2022 19:03 1:18 دقيقة توج فريق العالم بكأس لايفر للتنس على حساب فريق أوروبا بعد فوز الأميركي فرانسيس تيافو على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الأحد. وفاز تيافو على تسيتسيباس 1-6 و 7-6 (13-11) و 10 -8 فجاءت النتيجة الإجمالية بين الفريقين 13-8. كأس لايفر ستيفانوس تسيتسيباس فرانسيس تيافو -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة فريق العالم يتوج بكأس لايفر 0:33 دقيقة سونيغو بطلاً لدورة ميتز 0:39 دقيقة البنزرتي مدرباً جديداً مولودية الجزائر 0:39 دقيقة بلد الوليد يعلن إصابة المغربي أنـور توهامي 0:45 دقيقة أوجيه-ألياسيم يفوز على دجوكوفيتش 0:51 دقيقة فريق العالم يقلص الفارق مع فريق أوروبا 0:47 دقيقة تقارير: يوفنتوس مهتم بضم أسينسيو وغرييزمان 1:51 دقيقة هولندا لتفادي الخسارة بثلاثة أهداف أمام بلجيكا 0:53 دقيقة أنجليس غالاكسي يعزز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية 0:49 دقيقة تحذير من استخدام المواقع غير الرسمية لبيع التذاكر