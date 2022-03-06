وفازت فرنانديس على البرازيلية بياتريز حداد مايا 6-1 و6-4، وأوسوريو على الإسبانية موريا باريساس دياس السادسة 6-4 و6-4 السبت.



في المباراة الأولى، واصلت فرنانديس مشوارها الرائع للاحتفاظ بلقبها في الدورة المكسيكية والتتويج باللقب الثاني في مسيرتها الاحترافية.



وضربت فرنانديس بقوة في المجموعة الاولى وكسبتها بسهولة 6-1، قبل أن تكسب الثانية 6-4 وبالتالي المباراة في 72 دقيقة في أول مباراة بين اللاعبتين.



وهي المباراة النهائية الرابعة لفرنانديس بعد خسارتها نهائي دورة أكابولكو المكسيكية عام 2020 وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز العام الماضي.



وفي الثانية، جددت أوسوريو فوزها على دياس في ثاني مواجهة بينهما وبلغت النهائي الثالث في مسيرتها الاحترافية.



واحتاجت أوسوريو إلى ساعة و29 دقيقة للتغلب على دياس.