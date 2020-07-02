وقال بيان صادر عنه "جاءت نتيجة فحص نوفاك دجوكوفيتش وزوجته يلينا سلبية. لقد أثبتت ذلك نتائج الاختبارات بعد خضوعهما لفحص كوفيد-19".

وأضاف "لم يشعر نوفاك ويلينا بأية عوارض وقد خضعا للفحص بعد التشاور مع الأطباء".

وأضاف المكتب الاعلامي بأن نوفاك وزوجته يخضعان لحجر صحي واتبعا ارشادات السلامة المتعلقة بكوفيد 19 منذ عودتهما من زادار (كرواتيا) قبل 10 أيام.

وكان دجوكوفيتش أعلن في 23 حزيران/يونيو الماضي إصابته بفيروس كورونا بعد تنظيمه جولة استعراضية في منطقة البلقان لبعض نجوم كرة المضرب انطلقت في منتصف الشهر الماضي. وقد أصيب خلال هذه الجولة كل من البلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش والصربي فيكتور ترويسكي. قبل أن يلحق بهم منظم جولة كرواتيا النجم السابق غوران إيفانيسيفيتش.

وتلقى دجوكوفيتش بالذات انتقادات عنيفة لتنظيم هذه الدورة للاعبي دول البلقان وشهدت حضورا جماهيريا في المدرجات بلغ نحو ألفي متفرج، وقد اضطر إلى تقديم اعتذاره علنا بقوله ""يؤسفني بشدة أن تكون البطولة قد تسببت بالأذى. اعتقدنا أن الدورة استوفت جميع البروتوكولات الصحية وبدا أن صحة منطقتنا في حالة جيدة لتوحيد الناس في النهاية لأسباب خيرية. كنا مخطئين وكان ذلك مبكرا جدا".





