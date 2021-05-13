وتابعت ابنة الـ 17 عاماً والمصنفة 35 عالمياً، تألقها الملفت بتأهلها إلى ربع النهائي في روما.

وتلعب غوف في ربع النهائي أمام المصنفة أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي الفائزة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (28) بنتيجة 6-3 و6-3.

وقالت بارتي عن المواجهة "أظهرت كوكو أنها تحب أن تخرج أفضل ما لديها ضد اللاعبات اللواتي يشكّلن التحدي الأكبر لها".

وتابعت بطلة رولان غاروس 2019 "إنها لاعبة خطرة جدًا، لعبت دورة استثنائية حتى الآن...أعتقد بأنه تحدٍ جديد لكلتينا".

كما ستكون هناك مواجهة قوية بين الأوكرانية ايلينا سفيتولينا السادسة والبولندية ايغا شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس، بعد أن أقصت الاولى الإسبانية غاربينيي موغوروسا الثانية عشرة 6-4، 6-2، فيما أنقذت الثانية نقطتين لخسارة المباراة ضد التشيكية باربورا كريسيكوفا قبل ان تفوز 3-6، 7-6 (7/5)، 7-5.

وتلتقي أيضًا في ربع النهائي التشيكية كارولينا بليشكوفا التاسعة مع اللاتفية ييلينا اوستابنكو والأميركية جيسيكا بيغولا مع الكرواتية بترا مارتيتش.