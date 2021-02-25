وحسمت رودجرز المجموعة الأولى بواقع 6-2، إلا أن ابنة الستة عشر عاما نجحت في العودة حيث أنهت المجموعة الثانية 6-4، ثم حسمت المجموعة الفاصلة بذات النتيجة لتعبر إلى المربع الذهبي للبطولة الأسترالية.

كما عبرت السويسرية جيل تايخمان للمربع الذهبي بفوزها على اللاتفية أنتسازيا سيفاس توفا بمجموعتين لواحدة.

اللاعبة السويسرية نجحت في حسم المجموعة الأولى 6-4، ثم اشتدت المنافسة في المجموعة الثانية لتنهيها سيفاس توفا في شوط كسر التعادل، ثم عادت تايخمان وحسمت الأمور في المجموعة الفاصلة 7-5، لتتأهل إلى نصف النهائي.

