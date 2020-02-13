غوفان يغادر بطولة روتردام بهزيمته أمام سينر من قبل beIN SPORTS February 13, 2020 20:36 0:17 دقيقة غادر البلجيكي دافيد غوفان بطولة روتردام من الدورِ الثاني بخسارته أمام الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين دون رد. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:17 دقيقة غوفان يغادر بطولة روتردام بهزيمته أمام سينر 0:27 دقيقة ساكاري تبلغ ربع نهائي بطولة سانت بطرسبورغ 0:31 دقيقة تسيتسيباس خارج بطولة روتردام 8:12 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك قبل مواجهة الترجي 9:48 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الترجي قبل مواجهة الزمالك 0:33 دقيقة الإتحاد السوري يتفق مع معلول لتدريب المنتخب الأول 0:52 دقيقة دفن كوبي براينت وابنته بعيدا عن الإعلام 0:35 دقيقة رسمياً: زياش إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي 1:35 دقيقة ليكرز يحسم القمّة مع ناغتس 1:54 دقيقة قمّة مرتقبة بين الترجي والزمالك في كأس السوبر