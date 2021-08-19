وكانت أوساكا تخوض أول دورة لها ضمن منافسات رابطة المحترفات منذ انسحابها قبل الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية لأسباب نفسية في أيار/مايو الفائت، علمًا بأنها كانت خاضت غمار أولمبياد طوكيو على أرضها الذي اختتم مؤخرًا وأقصيت من الدور الثالث.

وقلبت أوساكا تخلفها أمام صاحبة الأرض الأميركية كوكو غوف المصنفة 24، في المجموعة الأولى إلى فوز بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4.

وقالت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات غراند سلام "مر وقت طويل (لم ألعب أمام أعداد كبيرة من الجماهير) ... مررت بعام معقد، وقمت بتبديل طريقة تفكيري وحتّى لو خسرت لما كنت شعرت وكأني خاسرة لان هناك الكثير من الدروس من كل مباراة".

وأضافت "تحصل أمور عدة في العالم لدرجة أنّ مجرد الاستيقاظ في الصباح هو بحد ذاته انتصار".

وضربت أوساكا (23 عامًا) والتي أعفيت من الدور الأوّل، موعدًا مع السويسرية جيل تيشمان (المصنفة 65) الفائزة على الأميركية برناردا بيرا (83) بنتيجة 6-1 و6-4.

بارتي وجابر تعبران



وعوّضت بارتي خروجها المفاجئ من الدور الأول في أولمبياد طوكيو حين كانت أبرز المرشحات للفوز بتخطيها البريطانية هيثر واتسون 6-4، 7-6 (7/3).

وتأمل بارتي الاستعداد بأفضل طريقة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق نهاية الشهر الحالي، وتلتقي تاليًا البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفائزة على الأميركية أليسون ريسك 6-2، 7-5.

وقالت بعد الفوز "أشعر بحال جيدة، أشعر وكأني جاهزة للعب. أنا قريبة من الارتقاء الى نسبة 100 في المئة من مستواي".

وأقصت جابر المصنفة 22 عالميًا نظيرتها البولندية إيغا شفيونتيك السابعة وحاملة لقب رولان غاروس 2020 بفوزها عليها 6-3، 6-3.

وتلتقي في الدور الثالث مع التشيكية بيترا كفيتوفا الفائزة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بسهولة 6-2 و6-4.

انسحاب هاليب وخروج سابالينكا



وانسحبت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 13 عالميًا قبل مباراتها في الدور الثاني ضد الأميركية جيسيكا بيغولا بسبب إصابة في الفخذ الأيمن تعرضت لها خلال فوزها في الدور الأول.

وكانت هذه الدورة الأولى لهاليب منذ إصابة تعرضت لها في روما في أيار/مايو الفائت أجبرتها على الغياب عن رولان غاروس، ويمبلدون والأولمبياد.

وخرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا أمام الإسبانية باولا بادوسا 7-5، 2-6، 6-7 (4/7)، فيما عبرت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا حاملة لقب رولان غاروس بفوزها على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-1، 7-6 (7/5).

وعبرت السويسرية بليندا بنتشيتش المتوجة بذهبية الأولمبياد على حساب الأميركية شيلبي رودجرز 7-6 (7/1)، 6-1.

وفي مباريات أخرى من الدور الثاني، فازت الألمانية أنجليك كيربر على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة عالميًا بنتيجة 7-5 و2-6 و6-4، وخرجت الكندية بيانكا أندرييسكو الثامنة بخسارتها أمام التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4 و6-2.

وفازت التشيكية كارولينا بليشكوفا السادسة على الروسية يلينا بوتنتسيفا 6-3، 6-2، في حين خسرت البلجيكية إليز مرتنس أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بنتيجة 6-3 و6-2.