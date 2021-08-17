وكان البريطاني، البالغ 34 عاماً والفائز بـ14 لقباً في دورات الألف نقطة للماسترز، بينها اثنان في سينسيناتي عامي 2008 و2011، يخوض أول مشاركة له منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي قبل الغياب بسبب إصابة عضلية.

وخاض موراي دورة سينسيناتي ببطاقة دعوة، فيما اضطر غريمه غاسكيه إلى خوض التصفيات للمشاركة في القرعة الرئيسية كونه مصنفاً 53 عالمياً في الوقت الحالي.

وسيكون الاختبار التالي لموراي في مواجهة البولندي هوبرت هوركاش المصنف تاسعاً في الدورة أو الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.

سينر لعدم تكرار سيناريو تورونتو



وفي يوم أثرت الأمطار على جدولة مبارياته، احتفل الإيطالي يانيك سينر بأفضل طريقة بميلاده العشرين ببلوغه الدور الثاني في أول مشاركة له في القرعة الرئيسية لهذه الدورة، وذلك بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 6-2 و7-5.

وسيلتقي الإيطالي في الدور المقبل الأميركي جون إيسنر أو البريطاني نوري كاميرون.

وكان الأرجنتيني دييغو شفارتسمان والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم والأسترالي أليكس دي مينور والإيطالي المخضرم فابيو فونييني أبرز المتأهلين الإثنين الى الدور الثاني الذي بلغه مباشرة المصنفون الثمانية الأوائل وعلى رأسهم الروسي دانييل مدفيديف بطل 2019 واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في ظل قرار الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالمياً عدم الدفاع عن لقبه للتعافي من آثار المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وفي ظل إعفاء المصنفات الثماني الأوليات أيضاً عند السيدات من خوض الدور الأول وعلى رأسهن الأسترالية آشلي بارتي واليابانية ناومي أوساكا، كانت التشيكيتان بربورا كرييتشيكوفا وبترا كفيتوفا أبرز المتأهلات الإثنين الى الدور الثاني بفوزهما على الروسية داريا كاساتكينا 6-3 و6-2 وبطلة 2019 الأميركية ماديسون كيز 7-5 و6-4 توالياً.

كما تأهلت أيضاً الأميركية جنيفر برايدي والبلجيكية إيليز مرتنز، إضافة الى الألمانية أنجيليك كيربر واللاتفية يلينا أوستابنكو.