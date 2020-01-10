أمّا إسبانيا فقد عانت لتتأهل لا سيما بعد تعثر المصنف الأول رافاييل نادال، قبل أن تعود وتتغلب على بلجيكا بفضل مواجهة الزوجي.

وبنتيجة آخر مواجهات الدور ربع النهائي في مدينة سيدني، سيجمع الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من المسابقة غدا السبت بين صربيا وروسيا من جهة، وإسبانيا مع أستراليا المضيفة من جهة ثانية.

وقلب دجوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا تأخره بمجموعة إلى فوز على الشاب شابوفالوف 4-6 و6-1 و7-6 (7-4)، بينما خسر نادال أمام البلجيكي دافيد غوفان في الفردي، قبل ان يعوض بفوز في الزوجي.

وعانى دجوكوفيتش من الرطوبة في سيدني وخسر مجموعته الأولى في البطولة، قبل التفوق على اللاعب البالغ 20 عاما والمصنف 14 عالميا.

وقال دجوكوفيتش المرهق "هذه أقرب مباراة تواجهت فيها مع دنيس. كانت متقاربة جدا لدرجة كادت تنتهي بشكل معاكس تماما".

وتابع "قدم مستوى رائعا، واريد التصفيق له بشدة"، بعدما سبق له ان التقاه أربع مرات الموسم الماضي وفاز فيها كلها دون عناء.

لكن اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما يتطور بسرعة، وأطاح لاعبين بين العشرة الأوائل في البطولة الحالية، هما اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس عالميا والألماني ألكسندر زفيريف السابع.

وخلافا لدجوكوفيتش، حقق زميله دوشان لايوفيتش فوزا سهلا في وقت سابق على فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف 21 عالميا بنتيجة 6-4 و6-2، امام جمهور صربي كبير في ملعب "كن روزوال أرينا".

وقال لايوفيتش (29 عاما) المصنف 34 عالميا والذي احرز العام الماضي لقبه الاول في دورة أوماغ "ساعدني الكثير من الصربيين هنا للاسترخاء والحصول على طاقة تساعدني للعب بهذه الطريقة. كانت كل الامور جيدة معي اليوم، وشعرت بالارتياح على ارض الملعب".

وفي مباراة الزوجي، تغلب الصربيان فيكتور ترويتسكي ونيكولا تشاتشيتش على بيتر بولانسكي وعادل شمس الدين 6-3 و6-2.

وتلتقي صربيا في نصف النهائي روسيا مع نجميها دانييل ميدفيديف الخامس عالميا وكارن خاتشانوف (17) اللذين لم يهزما بعد.



نادال وإسبانيا كادا أن يمرّا بجانب الحدث!!

وفي نصف النهائي الثاني، حجزت إسبانيا بصعوبة بطاقة نصف النهائي لمواجهة أستراليا ونجمها نيك كيريوس الذي يعرف بعلاقته المتوترة مع نادال.

وتقدمت إسبانيا 1-صفر بعد فوز روبرتو باوتيستا أغوت على كيمر كوبيانز 6-1 و6-4، لكن مباراة الفردي الثاني شهدت سقوط نادال الأول عالميا، أمام غوفان المصنف 11، بنتيجة 4-6 و6-7 (3-7).

لكن المنتخب الإسباني تمكن عن طريق الثاني نادال وبابلو كارينيو بوستا، من التغلب على ساندر جيليه ويوران فليغن بصعوبة 6-7 (7-9) و7-5، و10-7 في الشوط الفاصل الحاسم، بعد مواجهة امتدت ساعتين كاملتين.

وكان غوفان قد تمكن في مباراة الفردي من استغلال أخطاء نادال الذي عانى من ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

واستهل نادال المتوج بـ19 لقبا في البطولات الكبرى، المواجهة برصيد جيد حيث لم يخسر أي مجموعة في كأس المحترفين، ولم يخسر في مواجهة غوفان سوى مرة في خمس مباريات سابقة، وذلك في البطولة الختامية للموسم في لندن 2017.

لكن الإسباني منح خصمه تسع كرات لكسر إرساله في المجموعة الأولى واثنتين في الثانية.

وقال غوفان "تعين علي السيطرة على أعصابي لفترة طويلة، ولم يكن الأمر سهلا. عرفت انه ضد رافا يجب ان ارد الكرة مبكرا وأخاطر قليلا. كنت أنا من فرض اللعب وتعين عليه ايجاد الحلول".

وكانت اسبانيا خاضت مبارياتها في دور المجموعات في مدينة بيرث حيث الهواء أقل رطوبة.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي في سيدني السبت، عشية المواجهة النهائية التي تستضيفها المدينة ذاتها.

وكانت أستراليا قد تفوقت في ربع النهائي على بريطانيا بنتيجة 2-1، بينما تفوقت روسيا على الأرجنتين بالعلامة الكاملة (3-صفر).