وحقق هوركاش (24 عاماً) المصنف 37 عالميا المفاجأة تلو الأخرى في هذه البطولة لا سيما بعد تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً في ربع النهائي ثم الروسي الصاعد اندري روبليف الثامن في نصف النهائي.

واللقب هو الأكبر في مسيرة هوركاش والثالث بالمجمل بعد ونستون سالِم عام 2019 وديلراي بيتش مطلع العام الحالي.

وقال هوركاش "أنا سعيد للغاية. شعرت بالتوتر عندما نجح منافسي في العودة الى اجواء المباراة في المجموعة الثانية من خلال ضرباته الامامية القوية. أنا سعيد للغاية لأنني منعته من النجاح في قلب الأمور في صالحه".

وسيدخل هوركاش إلى ناد اللاعبين الـ20 الأوائل للمرة الاولى في مسيرته في التصنيف الجديد للاعبي كرة المضرب المحترفين.

ضرب هوركاش بقوة في مطلع المباراة فتقدم على منافسه 3-0 لكن الايطالي ابن الـ19 عاماً الذي حقق نتائج لافتة منذ مطلع العام الحالي، نجح في استعادة توازنه ليفرض جولة فاصلة حسمها البولندي.

وتقدم هوركاش 4-0 في المجموعة الثانية وقلص الإيطالي النتيجة إلى 4-3 لكن الكلمة الأخيرة كانت للبولندي الذي فاز بالمباراة في مدى ساعة و43 دقيقة.

وغاب عن الدورة أبرز نجوم الكرة الصفراء وابرزهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً والإسباني رافايل نادال والسويسري المخضرم روجيه فيدرر، في حين شارك الروسي دانييل مدفيديف لكنه خرج بشكل مفاجىء في ربع النهائي على يد الإسباني روبرتو باوتيستا اغوت.