شكوك حول موعد عودة فيدرر إلى ملاعب التنس من قبل beIN SPORTS August 13, 2021 22:01 0:49 دقيقة أثار السويسري روجيه فيدرر المزيد من الشكوك حول موعدِ عودته إلى ملاعب التنس حيث أنه ما زال يعمل على استعادة لياقته بشكلٍ كامل. تقارير إخبارية روجيه فيدرر -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة موناكو يسقط خارج أرضه أمام لوريان 0:29 دقيقة فالنسيا يحقق فوزاً صعباً على خيتافي 3:46 دقيقة أرسنال ينهزم في أرض فريق برينتفورد 11:58 دقيقة يورغن كلوب في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:49 دقيقة شكوك حول موعد عودة فيدرر إلى ملاعب التنس 0:40 دقيقة سابالينكا تُقصي أزارنكا من دورة مونتريال 0:40 دقيقة تسيتسيباس أول المتأهلين إلى نصف نهائي 0:46 دقيقة أنشيلوتي: "هدف الفريق هو التتويج بلقب الليغا" 3:08 دقيقة استقبال شعبي ورسمي لفريال أشرف وأحمد الجندي 1:13 دقيقة المغربي مهدي بن عطية في لقاء حصري مع beIN SPORTS