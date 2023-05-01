البولندية وبعد أن حسمت المجموعة الأولى لمصلحتها بستة أشواط لثلاثة لم تجد عناء لتتبعها بالثانية بستة لاثنين، حاجزة مقعدها في ثمن النهائي خلال ساعة وربع.

كما أنهت سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً، مغامرة أندرييفا (194) بفوزها عليها 6-3 و6-1 لتبلغ ربع النهائي.

ودخلت أندرييفا، المشاركة ببطاقة دعوة والتي تلعب من دون علم بلادها، تاريخ دورات الألف الأربعاء بعدما باتت ثالث لاعبة تبلغ من العمر 15 عاماً تتأهل إلى الدور الثاني في دورات الألف بعد الأميركيتين كاثرين بيليس عام 2015 وكوكو غوف عام 2019، وكلاهما حققتا ذلك في دورة ميامي.

وبعد أن أقصت البرازيلية بياتريز حداد مايا المصنفة 14 عالمياً، احتفلت بعيد ميلادها السادس عشر السبت بإقصائها البولندية ماغدا لينيت.

لكن الفوز على سابالينكا الفائزة بدورة مدريد 2021 كان بمثابة جسر بعيد جداً.

وقالت سابالينكا: "بالطبع أنا سعيدة بالفوز، أتمنى لو كنت ألعب في مدريد عندما كان عمري 16 عاماً".

وأضافت: "أعتقد أنّ في كراتي القليلة الأولى كنت أحاول التماهي مع إيقاعها وطريقة لعبها، ثم بقيت أحاول أن ألعب أسلوبي، وأكون شرسة وأقاتل من أجل كل نقطة".

- تأهل تاريخي لشريف -



وستواجه سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، المصرية شريف التي واصلت مشوراها الرائع وتغلبت على البلجيكية إليز ميرتنس 6-4، 0-6، و6-4.

وباتت شريف أول لاعبة مصرية تبلغ ربع نهائي إحدى دورات الألف في التاريخ.

قالت بعد الفوز في المقابلة على أرض الملعب: "أحب إسبانيا، من لا يحبها؟ أعيش هنا منذ 3 سنوات، إنها بمثابة منزلي الثاني...لدي عائلة هنا".

وسبق أن أقصت السبت المصنفة خامسة عالميًا كارولين غارسيا لتحقق فوزها الأول على إحدى المصنفات الخمس الأوليات في مسيرتها.

وتأهلت اليونانية ماريا ساكاري، التاسعة عالميًا، إلى ربع النهائي على حساب صاحبة الأرض باولا بادوسا (42) بفوزها عليها 6-4، 6-4 لتلتقي تاليًا مع الرومانية إيرينا-كاميلا بيغو الفائزة على الروسية ليودميلا سامسونوفا بالنتيجة ذاتها.

