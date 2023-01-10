شفيونتيك تتصدر الترتيب وأنس جابر في منطقة خطر فقدان مركز الوصافة من قبل beIN SPORTS January 10, 2023 10:17 0:18 دقيقة واصلت البولندية إيغا شفيونتيك صدارتَها لاعبات التنس المحترفات، فيما ضيّقت الأميركية جيسيكا بيغولا، الثالثة، الخناقَ على التونسية أنس جابر الثانية، وباتت تبتعدُ عنها بفارق مئةٍ وثمانين نقطة فقط. تقارير إخبارية أنس جابر إيغا شفيونتيك -آخر الفيديوهات 3:24 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 3:23 دقيقة لوغريت يواصل إثارة الجدل بتصريحاته عن زيدان 0:29 دقيقة تصريحات لوغريت مصدر حزن لوزيرة الرياضة الفرنسية 0:51 دقيقة بيان إشادة من ريال مدريد بحق نجمه المعتزل بايل 0:18 دقيقة شفيونتيك تتصدر الترتيب وأنس جابر قد تفقد الوصافة 0:35 دقيقة ألكاراث لا يزال في صدارة محترفي التنس 1:57 دقيقة فرحة مميزة للجماهير العراقية 2:13 دقيقة تايتوم يقود سلتيكس إلى تخطّي بولز 4:45 دقيقة تواصل ردود الفعل الغاضبة بعد تصريحات لوغريت 0:48 دقيقة وزيرة الرياضة الفرنسية تشيد بمسيرة لوريس