شفيونتيك نالت الأسبقية في المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة قبل أن تنهي الثانية بستة أشواط لواحد لتنال لقب بطولة الألف نقطة وترتقي بعد انتصارها الحادي عشر تواليا هذا العام إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي الجديد، محتفلة بتتويجها الخامس في بطولات رابطة المحترفات.

