شاردي يضرب موعداً مع روبليف في ربع نهائي روتردام من قبل beIN SPORTS March 4, 2021 14:26 0:24 دقيقة بلغ الفرنسي جيريمي شاردي ربع نهائي دورة روتردام المفتوحة للتنس بالفوز على البلجيكي دافيد غوفان بمجموعتين دون مقابل. تقارير إخبارية دورة روتردام للتنس جيريمي شاردي أندري روبليف -آخر الفيديوهات 6:19 دقيقة فيرنانديز قد لا يعزز صفوف المنتخب 0:24 دقيقة شاردي يضرب موعداً مع روبليف في ربع نهائي روتردام 0:29 دقيقة مباراة ليفربول ولايبزيغ في بودابست 3:41 دقيقة قمّة نارية بين ليفربول وتشيلسي 0:26 دقيقة الأهلي يعاقب كهربا 3:33 دقيقة هاردن يقود بروكلين نتس للفوز على روكتس 4:06 دقيقة روما يستعيد توازنه 0:48 دقيقة جابر تودّع بطولة قطر توتال بخسارتها أمام بليشكوفا 3:16 دقيقة يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس 2:33 دقيقة باريس سان جيرمان يعود بفوز ثمين من بوردو